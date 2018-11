Nova campanha da Bohemia explora efeito ASMR (“som” que dá prazer)

São Paulo – A Crispin Porter + Bogusky Brasil inaugura sua parceria de trabalho com a cerveja Bohemia com uma nova campanha, que convida seus consumidores a conhecerem a cervejaria da marca, localizada em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

A campanha explora o ASMR (sigla em inglês para Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano), um estímulo sonoro que provoca sensação de prazer e que se tornou um fenômeno na internet nos últimos meses.

Criada no período imperial brasileiro e dona da primeira cervejaria do Brasil, Bohemia agora se torna também pioneira na forma de falar com o consumidor e extrapola a leveza do paladar para outros sentidos.

A campanha integrada acontece no decorrer dos próximos meses, incorporando TV, digital e mídias sociais. O primeiro trabalho da CP+B Brasil para Bohemia marca a nova fase da parceria entre agência e Cervejaria Ambev, que já trabalhavam juntas desde 2014, quando a CP+B passou a operar no Brasil e a atender Stella Artois.

Agora a CP+B aumenta seu portfólio dentro da empresa com a conquista da cerveja Bohemia e também da água AMA, que investe 100% do lucro em projetos de acesso à água potável no semiárido brasileiro. Com as conquistas, a CP+B reforça sua capacidade de aumentar seu desempenho dentro dos grupos empresariais em que já atua, nesse caso, a Ambev.

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.