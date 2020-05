No Dia das Mães, Lacta doa 1kg de alimento a cada interação de internautas

Neste Dia das Mães, a marca de chocolates Lacta, além de fazer um tradicional vídeo comemorativo, será uma das patrocinadoras da live do cantor Roberto Carlos, que vai ao ar neste domingo, dia 10.

Na ocasião, a marca doará 1kg de alimento a cada foto de mães e filhos postada nas redes sociais com a hashtag #CadaPedacinhoAproxima.

Produzido pela W+K, o filme mostra uma mãe médica. E traz o relato do filho que sente saudades de vê-la sorrir.

“Quisemos tornar público nosso reconhecimento, pois como marca buscamos valorizar os pequenos gestos que alimentam nossas relações mais próximas”, afirma Paloma Di Santo, diretora de marketing da marca.

Para finalizar, em parceria com a AME Digital, a marca vai dar 100% do “dinheiro do frete de volta” pelo sistema de cashback para consumidores que incluírem os produtos da Lacta nos carrinhos de compra das Lojas Americanas online.