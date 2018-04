Nivea Men e Paris Saint Germain lançam parceria no Brasil

Para 92% dos homens com idade entre 18 e 69 anos “sentir-se bem com a própria pele” é importante para ter uma boa performance em todas as áreas da vida. É muito homem para acreditar em uma mesma assertiva, não é?

Para estreitar laços com esta grande parcela do público masculino a Nivea anunciou uma parceria com o time francês Paris Saint-Germain para o mercado brasileiro. O início dessa união será celebrada com uma assinatura e campanha off-line criada pela FCB Brasil e desenvolvida para o digital pela LOV.

A campanha #PRONTOPROJOGO apresenta algumas das estrelas do clube: Neymar Jr, Thiago Silva, Dani Alves, Kylian Mbappé e Adrien Rabiot, desatrelados à costumeira imagem de heróis e mostrando que são, antes de tudo, “homens comuns”, que trabalham a sua autoestima com uma linha de produtos desenvolvida especialmente para o público masculino.

Joanna Monteiro, CCO da FCB Brasil comentou sobre o movimento: “Patrocinar o PSG é perfeito para mostrar que além de famosos, esses jogadores são homens modernos, que levam uma vida normal e cuidam da pele”.

Produzido em Paris, o primeiro filme batizado de “Jogo da Vida”, será lançado na televisão e nas mídias online em todo o território nacional. A ideia é incentivar os fãs do futebol e consumidores em geral a estarem sempre preparados para dar o seu melhor, seja no jogo ou nas tarefas do dia-a-dia.

A campanha para o meio online será lançada em breve nas redes sociais da marca no Brasil. “Os meios digitais têm o papel fundamental de estabelecer o envolvimento do consumidor com o tema da campanha, aproximando os produtos do contexto de vida das pessoas.”, explica Laura Reis, head de negócios e operações da LOV.

Para Andrea Bó, diretora de marketing da Nivea Brasil, a união de futebol e cuidados corporais é o ponto de ligação entre as marcas: “O futebol e os cuidados corporais possuem uma sinergia que representa valores muito relevantes para o universo masculino, como a confiança, a união, a paixão e o domínio. Sabemos que o futebol é uma paixão nacional e, por isso, queremos posicionar nossa marca e nossos produtos nesse ambiente, possibilitando um vínculo forte e emocional com nossos consumidores”.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.