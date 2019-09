Pôneis malditos, Olimpíada e Kicks: como a Nissan virou líder no YouTube

A Nissan Brasil é a primeira montadora do país — e entre as subsidiárias da marca — a alcançar 1 milhão de inscritos em seu canal do Youtube.

A diferença entre os concorrentes é considerável: a Renault é a segunda maior montadora na plataforma com cerca de 870 mil inscritos; a Honda ocupa o quarto lugar — após a Fiat — e tem cerca de 410 mil seguidores, menos da metade do que a Nissan.

O resultado da Nissan se deve pela adoção de uma postura que busca por conteúdos com forte engajamento no digital.

Um exemplo é o vídeo “pôneis malditos”, de 2011, para a divulgação do veículo Frontier. Em 2015, foi o início do patrocínio dos Jogos Olímpicos Rio 2016, que incentivou o crescimento do canal, seguido pelo lançamento do Nissan Kicks, em 2016. O modelo é o mais vendido da marca no país, com 230 mil unidades comercializadas.

“Nosso histórico demonstra que as campanhas publicitárias com filmes originais chamam a atenção também nas redes sociais. Quem vê e gosta na televisão quer assistir novamente ou comenta com os conhecidos e isso gera curiosidade”, diz Humberto Gómez, diretor de marketing da Nissan do Brasil, Humberto Gómez.

A análise da marca mostra que os comerciais são os conteúdos mais acessados. Entre os usuários, 57% são homens e 43% são mulheres, sendo que a metade deles fazem o acesso mobile.

“A pesquisa para a compra de um automóvel começa na internet e a Nissan vem crescendo ano após ano sua presença e investimento no digital“, afirma Gómez. Em 2018, o faturamento da empresa no país foi de 5,7 bilhões de reais.