Nike, Adidas e Coca são as mais lembradas por brasileiros na Copa do Mundo

São Paulo – Qual é a marca mais lembrada pelos consumidores quando o assunto é Copa do Mundo? Patrocinar o evento ajuda de verdade uma marca a “entrar na mente” dos consumidores? Alguma marca consegue vender mais algum produto por causa da Copa?

Um novo estudo da MindMiners, startup brasileira de pesquisa digital, traz algumas dessas respostas. Ele foi divulgado ao site EXAME.

O relatório “Copa do Mundo: as marcas e os torcedores” entrevistou mil brasileiros para entender como, por aqui, os consumidores enxergam as marcas na Copa, o que eles esperam dos jogos na Rússia e quais serão seus hábitos de consumo durante o evento.

A pesquisa foi feita no começo de abril, em todas as regiões do país, entre pessoas das classes A a E e a partir de 18 anos.

Confira os principais resultados.

Principais descobertas

A Nike é a marca mais associada à Copa (a marca fornece o material esportivo da Seleção) Raramente as marcas que patrocinam oficialmente a Copa são as mais lembradas 1 entre 3 brasileiros vai gastar mais durante as semanas de Copa Quase metade dos brasileiros comprará alguma coisa por causa da Copa Mais da metade diz que os escândalos de corrupção envolvendo a CBF diminuem a vontade de torcer para a Seleção A TV Globo é a predileta de 2 entre 3 brasileiros para assistir aos jogos Neymar e Tite são os mais admirados da Seleção A maioria acha que não mudará nada a autoestima do brasileiro se o Brasil voltar com a taça

As marcas mais lembradas

Questionados sobre qual marca vem à cabeça quando se fala “Copa do Mundo”:

Nike: 39% Adidas: 14% Coca-Cola: 6% Fifa: 4% Itaú: 3% Penalty: 3% Brahma: 2% Caixa: 2% Outros (menos de 2% de menções cada): 27%

Marcas esportivas que mais associam à Copa: Nike (59%) aparece em primeiro lugar, seguida por Adidas, Puma e Mizuno.

Marcas de cerveja que mais associam à Copa: Brahma (27%), seguida de Heineken (24%), Skol, Budweiser e Itaipava.

Marcas de fast food que mais associam à Copa: McDonald’s (60%). Depois, vêm Burger King (9%), Subway, Habib’s e Pizza Hut.

Companhias aéreas que mais associam à Copa: Gol (34%), Tam (25%), Emirates e American Airlines.

Bandeiras de cartão mais associados à Copa: Visa (42%), Mastercard (40%), American Express e Elo.

Marcas de telecomunicação mais associadas à Copa: Vivo (43%), Tim, Oi e Claro.

Marcas de automóveis que mais associam à Copa: Volkswagen (27%), Hyundai, Chevrolet, Fiat, Honda e Toyota.

Consumo durante a Copa

7 entre 10 disseram que seus gastos costumam aumentar durante a Copa. O motivo se explica, em boa parte, pelo aumento na frequência de bares e encontros com amigos e familiares para assistir às partidas. Um motivo, também, respondido por 8% dos entrevistados: eles compram álbum e figurinhas da Copa.

Quase metade pretende comprar alguma coisa por causa da Copa:

Camisa da Seleção: 23% TV: 15% Álbum de figurinhas: 12% Celular: 11% Notebook: 6%

Quando o assunto é cerveja, 25% dos entrevistados responderam que sempre bebem cerveja vendo os jogos, enquanto 31% só bebe às vezes e 44% não bebe.

Questionados sobre a marca de cerveja que mais combina com os jogos da Copa, a Heineken foi a mais citada (26%), seguida de Skol (22%) e Brahma (21%). Ainda vieram Budweiser, Itaipava e Antarctica.

E quem vai ganhar?

71% acredita que o Brasil virá com o hexa para casa. A Alemanha aparece como a provável campeã para 15%. Depois, Espanha (5%), e França e Argentina, com 2% das respostas cada.