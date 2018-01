Nike e LeBron James lançam filme poderoso sobre igualdade e união

São Paulo – “Até que todos nós ganhemos”. Assim a Nike define “igualdade”.

Em sua nova campanha, “Equality”, a marca volta a defender o poder do esporte para unir as pessoas e criar mais oportunidades e igualdade.

Com narração do astro do basquete LeBron James, o filme mostra como, não importando raça, sexo ou nacionalidade, o esporte permite união e sonhos.

Neymar dá as caras brevemente no vídeo, assim como outros atletas de peso: Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams e Megan Rapinoe, entre outros.

Dentro da campanha “Equality”, a marca promove parcerias e patrocínios a organizações como Mentor e PeacePlayers International, que trabalham com comunidades e projetos focados na igualdade.

Em 2017, por exemplo, a marca doou US$5 milhões a projetos do tipo.

Nos últimos anos, a Nike tem focado em campanhas que falam muito sobre igualdade, oportunidades, racismo e equidade de gênero.

Citando alguns exemplos: uma campanha sobre mulheres atletas na Índia; um vídeo sobre superação e adversidade com o ator Michael B. Jordan; uma campanha em Xangai sobre liberdade; e um vídeo sobre as mulheres muçulmanas no mundo do esporte.

A empresa também não fica no muro diante de assuntos políticos. O CEO da Nike não deixou de mostrar sua total desaprovação diante do plano do presidente americano Donald Trump de banir diversas nacionalidades no país e de deportar em massa milhares de imigrantes.

Assista: