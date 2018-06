Nike lança campanha da Copa com Philippe Coutinho, Willian e Ronaldo

São Paulo – “Vai na Brasileiragem”. Com esse mote, a Nike lançou a sua campanha oficial para a Copa do Mundo, que começa em menos de duas semanas.

Ao som de funk, o vídeo conta com jogadores do time atual, como Philippe Coutinho, Willian, Thiago Silva e Marquinhos.

Mas o time de aposentados também marca presença: Ronaldo (o Fenômeno, claro) tem os seus segundos de fama no vídeo.

O futebol feminino, extremamente ignorado por aqui, apesar da trajetória de sucesso da Seleção, também dá as caras com a jogadora Andressa Alves, meio-campista da Seleção Brasileira e do Barcelona.

Neymar não aparece na campanha. Quer dizer, não ele de fato. Mas da partida no video game aos cartazes na rua, a presença do craque é impossível de relevar.

Como é de se esperar de uma campanha de uma grande marca sobre futebol e Copa, as imagens misturam realidade e sonho e não escondem o Brasil verdadeiro, onde riqueza e pobreza coexistem de maneira óbvia.

Nas imagens do comercial, passam cenas que vão das peladas nos terrões da periferia cheios de meninos e meninas sonhando em ser, um dia, Neymar, até as imagens dos profissionais no vestiário com ar-condicionado e em seus carros caros.

Já o conceito “brasileiragem”, a marca explica que vem da junção de “Brasil” e “boleiragem”. Claro, fala também da malandragem (no bom sentido) e da malemolência do brasileiro, dentro e fora de campo.

Afinal, a Copa aqui é levada a sério (alguns diriam que até demais), mas também é apenas um bom motivo para fazer festa fora do Carnaval.

A criação é da agência Wieden+Kennedy São Paulo.

Assista:

