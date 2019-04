Nike homenageia Seleção de 1919 e lança uniforme branco para Copa América

São Páulo – Apesar da Seleção Brasileira ser conhecida em todo o mundo por sua camisa amarela (e também pelos cinco títulos mundiais, claro), o uniforme de camisa branca e detalhes em azul é o mais tradicional – pelo menos, o mais antigo.

Historicamente, a camisa branca foi o primeiro uniforme da Seleção, em sua estreia, em 1914, em um time formado a partir do “catadão” de jogadores de São Paulo e Rio de Janeiro. Ao longo das décadas seguintes, a camisa branca estaria presente com o Brasil nas Copas de 1930, 1934, 1938 e 1950 (não houve Copas em 1942 e 1946, por causa da Segunda Guerra Mundial, finalizada em 1945).

A camisa amarela só apareceria em 1954. Após a derrota na final para o Uruguai na Copa de 50, em pleno Maracanã, o branco ficou marcado como o uniforme do azar. Um concurso em 1953 via jornal elegeu o novo uniforme, que faria com que o time ganhasse o apelido de seleção canarinho.

A camisa branca também vestiu o Brasil em 1919, na primeira Copa América – então chamada de campeonato sul-americano. Foi o primeiro título continental do Brasil. Aproveitando que a data completa 100 anos em 2019, e que nesse ano o Brasil é a sede do torneio pela quinta vez, a Nike resolveu criar um uniforme comemorativo.

A camisa branca com gola e números em azul tem visual retrô e homenageia o time de 1919, conhecido como Team Brasileiro. O uniforme também conta com calção azul e detalhes em branco.

Divulgado hoje (9), o novo uniforme será usado pelo Brasil apenas no jogo de estreia do torneio. No restante dos jogos, a marca que fornece o material esportivo da Seleção criou uma nova camisa amarela tradicional, dessa vez inspirada na Seleção de 1989, ano em que o Brasil sediou a Copa América pela quarta vez. O segundo uniforme terá camisa azul.

A camisa branca entra em campo contra a Bolívia, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Segundo a marca, a coleção já está disponível no e-commerce da marca. No dia 12, fica disponível nas lojas Nike e, no dia 15, disponível em todo o mercado.

