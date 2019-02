Night Power dá ingresso para Carnavais da Bahia e Pernambuco

Rio de Janeiro – O Night Power Every Drink vai levar 70 pessoas para o Festival de Verão e para os Carnavais da Bahia e de Pernambuco. A iniciativa é realizada por meio de concursos culturais na fanpage da marca.

Para ir ao Festival de Verão de Salvador, é necessário compartilhar um post da ação e enviar uma fotografia com a lata do produto via mensagem inbox. As seis imagens mais curtidas ganham os prêmios. A divulgação do resultado será amanhã, dia 16.

No mesmo dia, iniciam-se os concursos que distribuirão entradas gratuitas para os Carnavais da Bahia e de Pernambuco. Para concorrer a uma ida ao Camarote do Othon, no Carnaval de Salvador, o usuário deve compartilhar um post do evento e dizer porque merece ir.

No caso das festas em Recife e Olinda, é necessário compartilhar um post temático e completar a frase “Meu Carnaval é Power porque…”. No total, 46 ingressos serão distribuídos para os eventos nos dois Estados.