Neymar estrela filme de Dia dos Pais da C&A e público vem abaixo

Com a queda de atuação de Neymar na Copa, aliar marcas ao jogador nem sempre pode ser a melhor forma de anunciar. Depois da Gillete ver seu comercial de desculpas do craque não ser tão bem aceito pelo público, é a vez da C&A receber comentários negativos de usuários, após lançar uma campanha de Dia dos Pais com o atacante.

Após uma estratégia bem sucedida de de Dia dos Namorados protagonizada pelo Camisa 10 da Seleção Brasileira e a atriz Bruna Marquezine no mês de junho, a nova investida da companhia que aposta na mesma jogada não obteve o mesmo êxito.

Compartilhada há duas semanas sem ampla divulgação, o filme Meu Pai é 10 apresenta o atleta com David Lucca em um tom descontraído. Feita de maneira sentimental, a peça foi compartilhada em diversas plataformas, porém, por onde passa ela apresenta uma notável queda nos característicos likes da rede de varejo belga.

Diante de alguns comentários positivos, a maioria das respostas giram em torno de comentários como “Não consegui ver o comercial. Caiu minha net” e “Será que os preços da C&A vão cair também?”.

Para acompanhar o resultado do anúncio em diversas plataformas diferentes, confira abaixo as publicações compartilhadas no Facebook, Youtube e Instagram: