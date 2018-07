Neymar amarra suas novas chuteiras amarelas em campo e gera especulação

São Paulo – Durante a transmissão do jogo entre Brasil e México, ontem (2), a câmera focou por alguns segundos, em determinado momento da partida, o atacante Neymar amarrando as suas chuteiras com paciência e dedicação.

Claro: se o astro brasileiro para no gramado para amarrar os cadarços da sua chuteira amarela, no meio do jogo, alguma câmera vai filmar a cena – e, principalmente, a chuteira. Se ele fizer qualquer coisa no gramado, ele será filmado. Afinal, ele é o Neymar.

Coincidência ou jogada ensaiada: o craque estava estreando suas novas chuteiras Nike na partida. A marca divulgou a novidade logo após o jogo e disponibilizou o produto em seu site. Algumas das fotos de divulgação trazem o jogador amarrando os cadarços.

Se antes, durante a primeira fase, Neymar jogou com uma chuteira verde, naquele jogo ele estreou a Mercurial Vapor 360, apelidada de “Meu jogo”. Segundo a marca, a cor é “amarelo canário”. Nas palmilhas, há as inscrições “Ousadia” e “Alegria”.

Neymar: nova chuteira e coleção da Nike Neymar: nova chuteira e coleção da Nike

