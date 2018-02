Netflix impacta ao brincar com a vida e a morte

Poucas plataformas publicitárias conseguem um impacto tão grande quanto a Out of Home. Por ser uma peça em três dimensões que tem a resposta do público, é possível estimular todos os sentidos de quem se surpreende com a inserção e até mexer com coisas que estão além da vida e da morte.

Para anunciar o lançamento de sua série original Altered Carbon sobre ciência e imortalidade, a Netflix criou uma ação que intrigou os americanos. Instalada em uma parada de ônibus no bairro de West Hollywood, a incomum propaganda apresentava aos transeuntes um protótipo humano respirando semimorto dentro de um saco cirúrgico.

Rapidamente, a mórbida propaganda chamou a atenção de quem passava pelas ruas de Los Angeles na Califórnia. Para se ter uma ideia, o impacto do anúncio foi tão grande que até a Fox News foi ao local entrevistar os transeuntes sobre suas reações e suposições do que seria aquilo.

Confira abaixo as respostas das pessoas surpreendidas com a ativação:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.