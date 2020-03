Netflix e ONU fazem curadoria de conteúdo com 55 mulheres

A Netflix e a ONU Mulheres lançam a “Porque ela assistiu”, uma coleção especial de séries, documentários e filmes na Netflix para celebrar o Dia Internacional da Mulher.

A coleção, que estará disponível o ano todo, tem a curadoria de mulheres que atuam à frente e atrás das câmeras. Entre elas estão Sophia Loren, Janet Mock, Salma Hayek, Yalitza Aparicio, Millie Bobby Brown, Laurie Nunn, Lana Condor, Ava DuVernay e as brasileiras Petra Costa, Giovanna Ewbank, Pathy Dejesus, Bruna Mascarenhas, Juliana Vicente e Andrea Barata Ribeiro.

“Essa colaboração tem por objetivo responder ao desafio de contar histórias sobre o universo feminino e apresentar as mulheres em toda sua diversidade. É sobre tornar o invisível visível e provar que apenas por meio da representação e da inclusão totais das mulheres nas telas, atrás das câmeras e em nossas narrativas, a sociedade vai de fato florescer”, diz Anita Bhatia, diretora-executiva adjunta da ONU Mulheres.

Criada para o Dia Internacional da Mulher, cujo tema oficial deste ano é “Eu sou a Geração Igualdade: Pelos direitos das mulheres”, a coleção celebra as histórias que inspiraram as mulheres. Esses filmes, séries e documentários – que vão de Inacreditável, Democracia em Vertigem e Coisa Mais Linda, a Orange is the New Black, Lionheart e Sex Education – iniciaram debates importantes, muitas vezes difíceis, que desafiam o modo como encaramos o mundo.

“Ter um mundo em que todos são de fato representados é o significado de uma democracia de verdade. E poder nos ver nos permite vislumbrar possibilidades infinitas, para nós e para os outros”, diz a atriz Laverne Cox. “Orange is the New Black foi o primeiro projeto em que me senti genuinamente empoderada como mulher, graças à mulher no comando da série, Jenji Kohan, e as muitas mulheres na direção, no roteiro, na produção e na equipe”.

A coleção está disponível em netflix.com/porqueelaassistiu, ou buscando “Porque ela assistiu” na Netflix. Cada título da coleção terá a indicação da pessoa que o escolheu. Além disso, é possível escolher entre vários ícones de perfil de “Porque ela assistiu” para celebrar as personagens favoritas da coleção.