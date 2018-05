Net traz “Skavurska” em nova campanha

O icônico coronel Boris Tutchenko ficou conhecido pelos comerciais da Net onde gritava: “Skavurska”. A campanha da empresa traz o personagem novamente. Criada pela Talent Marcel, o anúncio convida o russo dono do bordão, estrela da marca entre 2007 e 2010, para viver o momento atual da operadora para mostrar as vantagens de se contratar o serviço da rede.

O retorno do Coronel Tutchenko para as telas do Brasil ocorreu nesta terça-feira (22). O protagonista mostra que os clientes Net podem assistir ao conteúdo da TV por assinatura quando, onde e quantas vezes quiserem com o Now, que pode ser acessada pelo canal 1 do controle remoto, no site nowonline.com.br ou app para tablets e smartphones.

“O coronel Boris Tutchenko foi um marco nas campanhas da NET e é sempre lembrado com carinho por sua animação e por ter representado de forma inusitada o espírito da NET”, comenta Roberta Godoi, diretora comercial e de comunicação da Net.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.