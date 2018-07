Nestlé lança sorvete de Kit Kat no Brasil

São Paulo – Para os fãs do chocolate Kit Kat, a Nestlé tem uma boa notícia. A marca acaba de ganhar uma versão picolé do seu Kit Kat no Brasil.

O lançamento é da Froneri, que fabrica os sorvetes das marcas Nestlé no Brasil.

A informação foi passada em primeira mão ao site EXAME.

O picolé traz sorvete de baunilha, coberto com chocolate e pedaços de wafer crocante. Com 61 gramas e 201 kcal, o preço sugerido será de sete reais.

O Brasil é o primeiro país do continente americano a receber o picolé Kit Kat nas prateleiras. Fora daqui, só dá para encontrar a iguaria na Espanha, em Portugal, na Itália e na Alemanha.

Fabricado no Rio de Janeiro, terá distribuição nacional.

Picolé Kit Kat: Brasil é quinto país a receber a marca