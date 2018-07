Nestlé entra no mercado de chocolates premium no Brasil com lançamentos

São Paulo – A Nestlé é conhecida no Brasil por produzir marcas populares e queridas de chocolate, como Kit Kat, Alpino, Suflair, Chokito e Prestígio. Agora, a marca decide investir, também, no segmento de chocolates premium.

A informação foi dada com exclusividade ao site EXAME.

A marca vai lançar chocolates mais caros e visando consumidores dispostos a gastar mais pelo doce – usando ingredientes naturais, cacau de países como Equador, Gana e Costa do Marfim, e processo artesanal de fabricação.

Já existente na Europa (criada em 2014, na Suíça e na França), a linha Les Recettes de L’Atelier chegará ao Brasil com dez versões de chocolate tablete.

A previsão é que o produto chegue às prateleiras em agosto. O Brasil será o primeiro país da América Latina a receber essa linha da Nestlé.

Serão dois formatos, de 100g e 115g, com sabores de chocolate ao leite e amargo e ainda opções que levam pedaços de castanhas e frutas.

Os dez sabores disponíveis serão: Chocolate Amargo Encorpado, Chocolate Amargo com Caramelo, Chocolate Amargo Frutado, Chocolate Amargo Encorpado, Chocolate Amargo Floral, Chocolate Amargo com Laranja, Chocolate amargo com passas, avelã e amêndoa, Chocolate amargo com blueberry, avelã e amêndoa, Chocolate ao leite com cranberry, avelã e amêndoa, e Chocolate ao leite com passas, avelã e amêndoa.

Em um primeiro momento, serão vendidos para mercados de São Paulo e da região Sul.

Confira as embalagens:

Nestlé: novo chocolate no Brasil vai competir no segmento premium Nestlé: novo chocolate no Brasil vai competir no segmento premium