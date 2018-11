Nestlé e Garoto apresentam as novidades para o Natal 2018

A Nestlé e a Garoto, apresentam seu portfólio especial para o Natal 2018. Com opções que unem inovação à tradição e designs exclusivos em suas embalagens, as novidades prometem agradar aos diversos paladares dos brasileiros e são excelentes opções de presente para as festas de final de ano.

A Nestlé disponibilizará figuras decoradas com personagens do Natal, como o Papai Noel, árvores de Natal e renas de chocolate ao leite, em duas opções de embalagem: com três ou seis figuras.

O portfólio natalino de Garoto também conta com as famosas figuras de Natal decoradas, feitas com o mais gostoso chocolate ao leite em duas opções de embalagem: com três ou dez figuras. A embalagem com dez figuras imita uma árvore de Natal.

Além disso, uma lata de bombons que remete à campanha “Só o Cacau Explica” entrará no portfólio natalino de Garoto. As latas destacam o jeito autêntico de ser do brasileiro e traz os clássicos bombons Garoto, como Baton e Serenta da Amor, além dos lançamentos Eclipse e Luar.

Os itens da Nestlé e da Garoto para o Natal 2018 estarão disponíveis nas principais redes varejistas de todo o país a partir de novembro.

Ficha Técnica:

Nestlé:

Figuras Decoradas de Chocolate ao Leite – Três figuras, 20g cada

Figuras típicas de Natal de chocolate ao leite em três diferentes modelos: Papai Noel, Rena e Árvore de Natal.

Figuras Decoradas de Chocolate ao Leite – Seis figuras, 20g cada

Figuras típicas de Natal de chocolate ao leite em três diferentes modelos: Papai Noel, Rena e Árvore de Natal.

Caixa Especialidades Nestlé – 600g

Caixa com bombons de marcas de chocolates da Nestlé, como Galak, Suflair, PRESTÍGIO, ALPINO e Neslté Classic.

Garoto

Figuras Decoradas de Chocolate ao Leite – Três figuras, 20g cada

Figuras típicas de Natal de chocolate ao leite em três diferentes modelos: Papai Noel, Rena e Árvore de Natal.

Figuras Decoradas de Chocolate ao Leite – Dez figuras, 20g cada

Figuras típicas de Natal de chocolate ao leite em três diferentes modelos: Papai Noel, Rena e Árvore de Natal.

Lata Garotices – 219g

04 opções de latas coloridas e divertidas em parceria com a campanha “Só o Cacau Explica”. Os bombons disponíveis na lata variam entre os chocolates clássicos da marca como Baton e Serenata da Amor, e os lançamentos Eclipse e Luar.

Caixa Garotices – 600g

Caixa com bombons de marcas de chocolates da Garoto, como Crocante, Caribe, Serenata de Amor e Baton.

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.