Nescau lança pulseira para monitoramento de atividades físicas

Marca de achocolatados da Nestlé, lança aplicativo Time Nescau, primeira pulseira de monitoramento de atividades físicas para uso infantil, com foco em crianças de 7 a 12 anos.

A pulseira permite que pais e filhos estejam conectados por meio da prática esportiva e da representação de seus valores, já que a pulseira mapeia as informações do dia a dia das crianças, como por exemplo a quantidade de passos, calorias gastas, distância percorrida e tempo de atividade física diária. Esses dados mapeados pelo dispositivo são reunidos e apresentados no na ferramenta por meio do smartphone. A novidade está disponível gratuitamente na Apple Store e Google Play.

Com isso, o grande objetivo do lançamento é incentivar a prática de atividades físicas por crianças, de forma lúdica já que, com o uso da pulseira, conteúdos exclusivos do embaixador Kaká são desbloqueados a cada meta atingida, como vídeos de jogadas e lances de futebol ensinados pelo craque.

A performance do usuário pode ser comparada à sua ingestão diária de calorias, sendo possível calcular o balanço energético com a inserção dos dados relativos aos alimentos consumidos. Os dados levantados pela utilização da pulseira poderão ser acessados pelos pais a partir da sincronização via Bluetooth 4.0.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.