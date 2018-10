Nescau anuncia edição especial de latas colecionáveis com times da NBA

Nescau amplia sua parceria com a NBA e anuncia novidades exclusivas. A partir deste mês, a marca apresenta uma edição especial com nove modelos diferentes de embalagens, representando os principais times da liga de basquete mais admirada do mundo.

A ação chega para comemorar o início da temporada 2018/2019 da NBA, que começou na segunda quinzena de outubro e é um item indispensável para os fãs do basquete e para aqueles que curtem itens colecionáveis do esporte.

As edições especiais de Nescau com times da NBA estarão disponíveis por tempo limitado no mercado brasileiro, e podem ser encontradas nas versões em lata de Nescau 2.0 (400g) e Nescau Prontinho (200ml).

Com design exclusivo, as latas e caixinhas terão cores e símbolos representando nove dos principais times da NBA como Los Angeles Lakers, novo time do astro Lebron James; Boston Celtics, o maior vencedor da liga com 17 títulos no total; Golden State Warriors, o atual time campeão da liga; Chicago Bulls, Miami Heat, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Houston Rockets e San Antonio Spurs, time que já teve o reforço do atleta Tiago Splitter, primeiro brasileiro a vencer a NBA.

Cada embalagem temática ainda terá informações, curiosidades e história das equipes representadas.

Os novos layouts de Nescau reforçam o apoio da marca à pratica de esportes e estão alinhadas ao posicionamento da marca de promover o esporte, além de estimular o espírito de coletividade.

A edição especial de Nescau com times da NBA será distribuída em todo território nacional a partir deste mês.

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.