Nem a greve ou o preço da gasolina diminuem a criatividade do brasileiro

Por Gabriel Grunewald, do AdNews

Com o aumento sucessivo do diesel e da gasolina, os brasileiros procuram formas de conseguir minimamente se locomover. Enquanto a classe caminhoneira faz greve e a população espera em filas para abastecer o tanque pelo País, os criativos daqui só comprovam que a criatividade do brasileiro sempre esteve em alta nas diversas postagens que utilizam todos esses problemas para engajar nas redes sociais.

Publicados por fanpages que vão desde cantores sertanejos como Gusttavo Lima até agências voltadas para a religião, os posts divertem e geram reações positivas de milhares de pessoas que, literalmente, riem para não chorar da situação atual.

Para divertir e mostrar algumas boas ideias, confira abaixo uma lista as principais peças sobre o tema:

