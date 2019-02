Natura comemora 50 anos com novo comercial e ida ao Rock In Rio

São Paulo – A fabricante de cosméticos Natura completa 50 anos de história em 2019. Como parte das comemorações, a marca lança o posicionamento “O Mundo É Mais Bonito Com Você”. O comercial “Mundo Mais Bonito” inaugura a nova estratégia, focada em ressaltar valores como proteção ao meio ambiente, produtos livres de testes em animais, comprometimento com um mundo mais justo e enaltecimento da autoestima.

O comercial estreia hoje (12) no intervalo do Jornal Nacional, da TV Globo. O vídeo, criado pela agência Africa, foi divulgado em primeira mão ao site EXAME. Assista:

O comercial tomou quase duas semanas de filmagem e 100 horas de captação de imagens. A Africa gravou a campanha, principalmente, em São Paulo, Marajó e Belém.

Com o vídeo, a marca lança um manifesto enaltecendo o desenvolvimento sustentável, o consumo mais consciente, com menos resíduos, reafirmando compromisso com comunidades produtoras e extrativistas e atendendo à ética animal. Segundo a Natura, todo o carbono emitido para a produção do filme será compensado.

Para 2019, a Natura também promoverá ações no Rock In Rio, festival de música que acontece em setembro no Rio de Janeiro. A marca é uma das patrocinadoras oficiais do evento.

Dias antes da estreia do comercial, a marca soltou teasers nas redes sociais, levantando provocações em torno de temas tratados pela campanha, como o uso abusivo do plástico, os testes em animais, o desmatamento das florestas tropicais e a questão dos padrões abusivos de beleza. Os posts no Facebook geraram, segundo a marca, um engajamento (respostas e comentários de usuários) sem precedentes no histórico de campanhas da marca.

Andrea Alvares, Vice-Presidente de Marketing, Inovação e Sustentabilidade da Natura, falou ao site EXAME sobre o momento da empresa e a nova campanha:

EXAME – Como a Natura definiu a campanha que marcará os seus 50 anos de história e guiará as próximas ações dentro da empresa?

Andrea Alvares – Mais do que apenas um filme, é um movimento amplo. Passamos o ano passado em um processo de reflexão para entender o que nos fez únicos nesses 50 anos, o que nos definiu, e pensar como isso vai se traduzir nos próximos 100 anos. A nossa intenção é que ao longo de 2019 haja um movimento de transformação. Queremos despertar uma consciência na sociedade em busca de um mundo mais sustentável, igualitário e justo. O que aparece dentro da campanha são bandeiras históricas da Natura: toda beleza é válida, respeito à vida, integração das consultoras Natura como agentes de agregamento de valor, construção do modelo de negócio pensando nas comunidades extrativistas lá no início da cadeia produtiva. Hoje, por exemplo, trabalhamos com mais de cinco mil famílias, na Amazônia e em outras localidades.

Além do filme de um minuto, quais outras ações estarão dentro desse novo posicionamento?

Além da versão completa de um minuto, haverá as versões adaptadas, em diferentes tempos para diferentes meios. Ao longo de 2019, haverá uma campanha com influenciadores nas redes sociais. Buscamos parceiros que se conectavam de alguma forma com a Natura. Também teremos seis mini documentários contando a história de famílias que fazem parte da rede produtiva da empresa. O comercial é só a primeira parte do plano que englobará 2019 inteiro e chegará até o Rock In Rio, em setembro.

E como será a participação da marca no festival?

Somos patrocinadores do Rock In Rio, mas imaginamos isso como uma parceria, não apenas como um modo de expor e divulgar a marca. Planejamos ações e ativações no festival, que trabalha com o mote “Por um mundo melhor” e, portanto, vai de encontro à mensagem da Natura. Terá um momento muito especial, uma experiência inédita durante o evento.

A marca mudará sua identidade visual para comemorar os 50 anos?

Teremos um logo especial dos 50 anos, que será usado seletivamente em alguns produtos e momentos. Mas será algo mais para ser usado na comunicação interna da empresa que usado para o público amplo.