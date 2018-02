São Paulo – A Natura informa que Natura &Co é sua nova marca corporativa, após as aquisições de Aesop e The Body Shop.

“Natura &Co engloba os códigos e valores de três marcas que trilharam caminhos paralelos, mas sempre tiveram propósitos comuns, em seu compromisso com a vida e com o planeta”, afirma em nota à imprensa Andrea Alvares, vice-presidente de Marketing, Inovação e Sustentabilidade, que liderou o projeto com execução da Interbrand.

