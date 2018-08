Não gostou? A resposta da Smirnoff Ice para quem reclamou da sua fórmula

São Paulo – “Tomo Smirnoff Ice pelo há mais de 10 anos e esses dias percebi que o gosto estava diferente, quando fui olhar na embalagem, vi que ela está com uma nova fórmula… estou aqui só para dizer que eles erraram, pois o novo gosto é simplesmente horrível, e tenho certeza que muitos vão reclamar da nova formulação! Espero que eles voltem a fabricar ela como sempre foi”. O comentário no site do Reclame Aqui é apenas uma entre as centenas de avaliações negativas que a Smirnoff, marca da Diageo, recebeu após mudar sua fórmula em outubro do ano passado.

Muita gente recorreu às redes sociais e canais de atendimento ao consumidor para manifestar desagrado com a mudança, marcada pelo acréscimo de um fermentado de maçã. E a resposta veio de forma, no mínimo, divertida.

Smirnoff Ice levou em conta as avaliações negativas do produto e mudou a fórmula, resgatando o sabor original cítrico de limão. E para anunciar a novidade, a marca enviou um kit com o novo produto, em primeira mão, para os 2.000 clientes que se manifestaram sobre a mudança de fórmula.

A campanha, criada pela agência de publicidade CP+B, foi realizada no fim de julho, antes mesmo de o produto ir para o mercado. Foram elaboradas ainda versões personalizadas para 31 consumidores que reclamaram da fórmula antiga, escolhidos com base nas críticas mais criativas, como comentários de que a mudança de fórmula deixou a bebida com gosto de “maçã podre” e de “esgoto”.

No filme, o personagem Wilson — o “único brasileiro que gostou da mudança na fórmula da bebida” — conta que a marca ouviu seus consumidores e reformulou a bebida. De quebra, Wilson ganhou todas as versões anteriores que não serão mais vendidas no mercado. No fim do vídeo, Wilson pede o endereço dos consumidores para enviar a novidade e eles recebem em primeira mão a nova Smirnoff Ice.

O Brasil já é o terceiro principal mercado da bebida, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido.

Confira a campanha divulgada para todos os consumidores:

E uma versão personalizada:

Srminoff compartilhou com o site EXAME alguns prints das reações de consumidores sobre a ação:

