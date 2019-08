Na onda dos imóveis compactos, Electrolux lança “lava e seca” de parede

São Paulo – Se você está à procura de um imóvel, já deve ter percebido que a metragem dos novos apartamentos está diminuindo. Um levantamento do Sindicato da Habitação de São Paulo (da Secovi-SP) aponta que mais de 40% dos recentes lançamentos imobiliários na capital paulista apresentam, em média, 45m² e é crescente oferta de apartamentos entre 25m² e 40m².

Atenta à tendência, a fabricante de eletrodomésticos sueca Electrolux resolveu lançar uma máquina “lava e seca” que pode ser instalada em qualquer parede — em lavanderias compactas, ou mesmo em outros cômodos, como banheiro, quarto, cozinha ou corredor. A máquina chama atenção pelo tamanho compacto e o design moderno, que em nada lembra os tradicionais modelos “caixotões”.

“Avançamos muito na forma com que os consumidores irão utilizar nossos produtos, a partir de novas demandas. Realizamos pesquisas e identificamos novos hábitos que mostram mudanças em diversos segmentos da indústria, como por exemplo jovens solteiros ou divorciados e estudantes que procuram por moradias menores e que valorizam a mobilidade”, diz ao site EXAME Thiago Nardocci, gerente de Categoria de Lavanderia da Electrolux no Brasil.

O produto é instalado na parede através de parafusos, e é necessária uma entrada e saída de água, que pode ser realizada por mangueiras. A novidade chega ao mercado com um preço que de compacto não tem nada: R$ 4.399, três vezes mais que um modelo convencional da marca.

Segundo a empresa, o valor se justifica pelas “características exclusivas” do produto, como a capacidade para lavar até três quilos de roupas no ciclo de lavagem e um quilo na secagem, a opção de lavar em apenas 15 minutos e com temperatura da água até 40ºC, que ajuda a eliminar bactérias.

Após a lavagem, o modelo possui cinco opções de tempo para secagem e também é possível ativar o programa automático, que irá calcular o tempo ideal dependendo da quantidade de roupas no cesto. Há ainda opções como “tira odor” para remover cheiros indesejáveis por meio de jatos de ar quente, sem água ou detergente. O novo modelo, batizado de Lava & Seca Electrolux Mini Duo (LSE03), está disponível na loja online da Electrolux.