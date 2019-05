Na onda do “compartilhamento”, Kit Kat ganha novos sabores e formato

São Paulo – Não são só os mercados de carro e de hospedagem que estão surfando a onda do compartilhamento. Dividir “calorias” das guloseimas também está em alta. Pelo menos é nisso que aposta a Nestlé.

No mês de junho, a gigante suíça vai lançar no Brasil novos sabores e formato de tabletes Kit Kat, uma de suas marcas que faturam mais de 1 bilhão de dólares por ano no mundo.

O produto chega em dois novos sabores — maracujá e framboesa — além das versões já conhecidas, de morango e limão. E vem em formato inédito: 12 fingers (pedaços “destacáveis” do tablete) com 102g, “ideal para compartilhar”, segundo a marca. As embalagens, de quatro cores, remetem às variedades das frutas.

O segmento de tabletes familiares (com porções para compartilhar), representa mais de 25% do mercado de chocolates no Brasil e tem crescido acima do setor nos últimos anos, de acordo com Leandro Cervi, gerente de marketing de chocolates da Nestlé.

“Entendemos que KitKat tem uma oportunidade para participar desse segmento com uma oferta diferente do seu tradicional formato de quatro fingers. Assim, a marca, que é o maior negócio de chocolate da Nestlé no mundo, vem com um grande potencial de se tornar a número um também no Brasil”, diz Cervi ao site EXAME.

A investida também segue a tendência de diversificação da marca. Atualmente, Kit Kat já conta com 14 produtos no Brasil.

“Temos investido consistentemente em linhas produtivas de última geração instaladas em nossa fábrica em Caçapava (SP) e seguimos rigorosamente o nosso padrão de fabricação global, incluindo receita original do produto, trabalho com fazendas certificadas que integram o Nestlé Cocoa Plan, garantindo total rastreabilidade da matéria-prima”, acrescenta Cervi.