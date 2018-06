Na Copa, vai dar para pedir delivery de Brahma via Facebook

São Paulo – A partida do Brasil vai começar e não tem cerveja gelada na geladeira. E agora?

A Brahma resolveu trazer essa solução via Facebook, para quem não quer nem discar o número do delivery ou sair do Facebook e da frente da TV.

Durante a Copa, consumidores poderão pedir delivery de cerveja via Messenger do Facebook.

Um bot da marca vai interagir com usuários em seu perfil. Basta mandar uma mensagem com o símbolo da mãozinha fazendo o “número 1” para o bot da conversa redirecionar o usuário para a página de delivery do Zé Delivery.

Lá, os interessados encontrarão packs promocionais da Brahma.

A ferramenta está disponível desde o último dia 8 e vai até a partida final da Copa. O porém: só está disponível para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.