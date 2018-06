Na Copa da Rússia, a cachaça 51 virou “kawaca 51”

São Paulo – Em um país onde “voda” (vodka) quer dizer “água”, dá para imaginar que é muito difícil impressionar ou assustar quando o assunto é bebida alcoólica forte.

Na Rússia, em plena Copa do Mundo, será que a cachaça brasileira vai ter papel de destaque do mesmo modo que a Seleção Brasileira?

Segundo a Cachaça 51, a versão tipo “exportação” da bebida da Companhia Müller de Bebidas está presente nas cidades russas para a curiosidade dos torcedores locais.

No cardápio local, a Cachaça 51 virou “kawaca”, um modo dos russos conseguirem, no alfabeto cirílico, entenderem como se pronuncia a difícil palavra nacional.

Um exemplo pode ser encontrado no cardápio do restaurante Buono, localizado dentro do hotel cinco estrelas Radisson Royal, em Moscou.

Segundo a marca, a bebida brasileira também está sendo vendida em Sochi, onde a Seleção se hospedou para seus treinamentos e preparações.