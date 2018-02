Mulher mostra “expectativa versus realidade” da pizza do Domino’s

A diferença entre a foto do anúncio e a entrega do delivery ganhou atenção no Twitter após o relato de uma consumidora que comprou o ‘Lotta-Chocca Pizza’. A opção é parte do menu de sobremesas do Domino’s e promete chocolate com leite servido em uma massa fresca de seis polegadas.

Em vez disso, a sobremesa veio com algumas fatias bem finas de chocolate, displicentemente amontoadas em cima de uma base um tanto quanto maltratada de massa. A consumidora Georgia levou seu “recebido” à plataforma com a legenda: “Fale-me sobre cair em um “Catch fish” (quando uma pessoa se passa por outra na internet) e relatou que nunca mais compraria o produto marcando a @Dominos_UK.

A publicação foi retuítada 9.242 vezes e recebeu mais de 36.613 likes. Confira algumas das respostas clicando aqui.

De acordo com o Design Taxi, pela própria rede social, a Domino’s reconheceu o erro e rapidamente mandou um pedido de desculpa. Um porta-voz da marca disse: “Parece que a pizza da Sra. Holmes se moveu dentro de sua caixa durante a entrega, motivo pelo qual pedimos desculpas. Oferecemos à Ms. Holmes uma outra entrega, como um bom gesto de vontade, que ela aceitou”.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.