“Mr. White” fica nu para ajudar Bono Vox na luta contra a Aids

A RED é uma iniciativa encabeçada por Bono Vox, vocalista do U2, para angariar fundos na luta contra a Aids. De maneira criativa, a ação cria séries de produtos especiais para marcas famosas como a Apple e parte do valor da venda destas linhas beneficentes são revertidas para a causa.

Para divulgar a loja própria com os produtos do projeto que já ganhou o Cannes LionHeart em 2014, a organização usa Bryan Cranston, o Mr White de Breaking Bad, em uma inusitada ação.

Em um placement no programa americano Holiday Shopping with Jimmy Kimmel & Kristen Bell, o ator aparece seminu no banho para anunciar a parceria da instituição com uma marca de higiene pessoal, a Baxter of California:

Confira abaixo a inserção que ocorre a partir dos três minutos e 31 segundos:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.