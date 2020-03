Movida começa a retirar do ar peças de campanha que incentivam viagens

A empresa de aluguel de carros Movida iniciou em janeiro a campanha publicitária “A vida é pra ser Movida”, acompanhada do posicionamento da marca para 2020.

Em meio à pandemia de covid-19, o novo coronavírus, a empresa precisou deixar a marca um pouco de lado em alguns pontos estratégicos e investir em comunicação em prol da proteção aos clientes.

“A Movida, dado o momento atual de união de forças no combate ao novo coronavírus, já começou a retirar peças de sua campanha que estimulam viagens”, afirmou a empresa por meio de nota.

Materiais mais institucionais, como de aeroportos, que têm apenas a assinatura “A Vida é pra ser Movida”, continuam.

No Instagram foram publicadas peças com frases como “Evite ao máximo sair e fique em casa”, mas acompanhadas do posicionamento da empresa para quem possivelmente não pode deixar de alugar um carro.

Entre os exemplos está a limpeza redobrada dos pontos de contato: volante, maçanetas, bancos, apoios, cintos e outras superfícies. Higienizar também as lojas e os escritórios.

Segundo a empresa, a locação de veículos pode ser uma alternativa segura para viagens entre cidades e estados neste período. Por isso, há uma isenção de taxas para a devolução do veículo em cidades diferentes da retirada.