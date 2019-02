Mobil investe no esporte e patrocina o Flamengo

Rio de Janeiro – A Mobil é a nova patrocinadora do Flamengo.

O acordo foi assinado ontem, dia 8, e permitirá que a marca integrante do portfólio da Cosan Lubrificantes exiba seu logotipo na parte traseira da camisa e no short do novo uniforme do clube carioca.

Esta é a primeira vez que a Mobil investe no futebol como forma de se aproximar dos brasileiros.

A parceria fechada entre a marca e o time é válida até 2013 e já a partir do jogo deste domingo, 12, contra o Nova Iguaçu, o logotipo da Mobil poderá ser visto no uniforme do Flamengo.