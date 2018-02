M&M’s lança seu creme de avelã para concorrer com Nutella

São Paulo – O creme de avelã da Nutella, mundialmente famoso, não tem um concorrente de peso à vista. É difícil alguém afirmar que prefere “outra marca de creme de avelã”.

Mas o M&M’s promete mudar essa história. Ou, ao menos, deixá-la mais interessante.

No Reino Unido, a marca lançou o seu próprio creme de avelã e chocolate.

O “Chocolate Spread with Crispy Pieces” traz o chocolate mais pedaços de M&M’s.

Por enquanto, só dá para encontrar a novidade na rede britânica ASDA, por 2,79 libras (cerca de 12,5 reais).

O pote traz 300g de creme de avelã. Segundo as informações nutricionais do produto, 100g do doce equivalem a 559kcal e 34,9g de gordura.

Confira: