Mitsubishi Motors leva carro à lua para apresentar novo SUV

Para o lançamento do Eclipse Cross, novo integrante da família de SUV’s da montadora, a Mitsubishi Motors ampliou o seu conceito global “Drive Your Ambition”.

Em campanha idealizada pela agência Ampfy, o carro está ambientado na lua, atrelando o conceito do veículo a um universo lúdico e hiper tecnológico.

O filme é produzido em parceria com a produtora de vídeo Saigon, e com direção de cena do Vellas, nome já conhecido no segmento automotivo. A produção de áudio é pela A9, que compôs uma trilha específica para o lançamento, com assinatura musical da canção I want it all, do Queen.

O Eclipse Cross, que está em exibição no Salão do Automóvel 2018, é alimentado por um novo motor Mivec Turbo com dupla injeção de 165cv de potência. Aliado ao motor, a transmissão CVT de oito velocidades, com sistema Invecs III, que se adapta ao modo de dirigir de cada motorista, com respostas mais rápidas, maior eficiência de torque e melhor aceleração.

Além do filme, que conta com versões de 60″, 30″, 15″ e 5″, horizontais e verticais, a campanha de lançamento do Eclipse Cross será veiculada em todos os canais de comunicação: televisão aberta e fechada, digital, social, ações de CRM, OOH, jornal e revista, branded content, influenciadores, e ações para públicos específicos.

Em uma etapa teaser focada nos fãs da marca, que começou em agosto junto com as ações para a imprensa especializada, a montadora divulgou uma pré-venda do modelo no site, CRM e nos seus canais digitais.

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.