MINI lança novo carro inspirado no casamento real de Harry e Megan Markle

São Paulo – A MINI, famosa por seus carros compactos, decidiu homenagear o casamento real entre o Príncipe Harry e Meghan Markle, na Inglaterra. A cerimônia acontecerá em 19 de maio.

A marca britânica lançou um MINI Hatch exclusivo e único para a ocasião. O carro será doado à Associação de Crianças com HIV, associação escolhida pelos noivos e que, por sua vez, vai leiloar o carro em um leilão público.

O carro tem o teto em vermelho, azul e branco, as cores da bandeira do Reino Unido. As cores também estão presentes em detalhes no interior do veículo. Dentro, também há um feixe de luz que projeta a frase “Just Married” (recém-casados).

Confira as imagens:

MINI Hatch: lançamento se inspira no casamento real do Príncipe Harry MINI Hatch: lançamento se inspira no casamento real do Príncipe Harry

MINI Hatch: lançamento se inspira no casamento real do Príncipe Harry MINI Hatch: lançamento se inspira no casamento real do Príncipe Harry

MINI Hatch: lançamento se inspira no casamento real do Príncipe Harry MINI Hatch: lançamento se inspira no casamento real do Príncipe Harry

MINI Hatch: lançamento se inspira no casamento real do Príncipe Harry MINI Hatch: lançamento se inspira no casamento real do Príncipe Harry

MINI Hatch: lançamento se inspira no casamento real do Príncipe Harry MINI Hatch: lançamento se inspira no casamento real do Príncipe Harry

MINI Hatch: lançamento se inspira no casamento real do Príncipe Harry MINI Hatch: lançamento se inspira no casamento real do Príncipe Harry