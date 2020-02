Milkshake de Amarula do Bob’s volta para ficar

São Paulo — Na última Parada do Orgulho LGBTI+ de São Paulo, a rede de restaurantes Bob’s se uniu a marca de bebidas alcoólicas Amarula para a criação do Milk-Shake Amarula do Bob’s.

Na época foram comercializadas 3 000 unidades em uma semana. Devido ao resultado, a rede testa agora o lançamento por tempo ilimitado.

Feito à base de sorvete de creme, leite e Amarula, o produto será vendido em 18 lojas do Bob’s em São Paulo e no Rio de Janeiro, a partir de 8 de fevereiro, com o preço sugerido de 15,90 reais.

“Um Milk shake feito com bebida Alcoólica é novidade na categoria, então estamos iniciando em 18 lojas para entender o comportamento do consumidor”, diz Raquel Paternesi, diretora de marketing do Bob’s.

Confira as unidades que inicialmente comercializarão o produto:

São Paulo

Bob’s Quiosque Shopping Metro Tatuapé

Bob’s Aeroporto de Guarulhos (Terminal 3 Piso Mezanino e Terminal 1)

Bob’s Shopping Bonsucesso

Bob’s Av. Paulista

Bob’s Shopping Metro Itaquera

Bob’s Shopping Jundiaí

Bob’s Av. Bandeirantes

Rio de Janeiro

Bob’s Aruruama Centro

Bob’s Lido

Bob’s Carvalho de Souza

Bob’s Barata Ribeiro

Bob’s Marquês de Herval

Bob’s Dias da Cruz

Bob’s Praia de Botafogo

Bob’s Shopping Barra Shopping

Bob’s Avenida Rio Branco

Bob’s Voluntários