Messi vira garoto-propaganda do maior banco privado da Rússia

Moscou – O craque argentino do Barcelona Lionel Messi é o novo garoto-propaganda do maior banco privado da Rússia e patrocinador da Copa do Mundo do país, Alfa-Bank, informou nesta sexta-feira a entidade russa.

“Messi é o novo garoto-propaganda do Alfa-Bank”, disse à Agência Efe o serviço de imprensa do banco russo.

Uma porta-voz da instituição bancária disse que o contrato com um dos esportistas mais bem pagos do mundo é válido somente para este ano, mas recusou dar detalhes sobre o conteúdo.

Ao mesmo tempo, no aplicativo de mensagem Telegram já é possível ver a foto do craque do Barcelona vestindo as cores do Alfa-Bank.

Enquanto isso, no Instagram circula um vídeo do astro argentino dando autógrafos vestido com uma camiseta do banco russo.

“Messi já está mais perto da Rússia”, comentou no Twitter o conhecido jornalista esportivo russo Nobel Arustamyan.

Em 2014, outra instituição financeira da Rússia, o banco Otkritie, contratou Cristiano Ronaldo como garoto propaganda.