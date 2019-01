Mercedes-Benz provoca concorrentes com anúncio no YouTube

São Paulo – A montadora Mercedes-Benz resolveu comemorar de um jeito inusitado a notícia de que, pelo segundo ano consecutivo no Brasil, foi líder em vendas no segmento Premium.

A marca colocou anúncios próprios na frente dos vídeos de concorrentes no YouTube.

Assim, antes do usuário ver o vídeo sobre o carro de outra marca, aparece o anúncio do tipo “bumper ad” da Mercedes que diz, por exemplo: “O primeiro vem primeiro. Mercedes Benz. Líder no segmento premium com inovações em design e tecnologia. Agora, fique com o próximo colocado”.

A provocação bem-humorada acaba chamando a atenção do consumidor e ainda veicula a informação da liderança na venda. A marca também colou anúncios na capa das revistas sobre carros Quatro Rodas e Auto Esporte.

A ação foi criada pela agência F/Nazca Saatchi & Saatchi e pela Publicis Emil.

No mundo, a Mercedes-Benz aumentou em 0,9% suas vendas em 2018, vendendo um total de 2.310.185 unidades.

Veja o vídeo que traz os anúncios criados para o YouTube: