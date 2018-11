Mercedes-Benz lança pulseira para smartwatch feita de borracha de pneu

São Paulo – Seguindo o lema “one man, one engine” (um homem, um motor), cada motor da Mercedes-AMG é produzido individualmente, do primeiro ao último parafuso, em um preciso trabalho manual na cidade alemã de Affalterbach. O resultado são automóveis que se destacam pelo desempenho e alta potência.

Buscando “materializar” esse processo e conversar com consumidores mais jovens e conectados, a marca anunciou durante o Salão do Automóvel em São Paulo a criação de uma pulseira exclusiva para smartwatch feita a partir da borracha dos pneus do novo modelo Mercedes-AMG E 63 S, apresentado no evento.

Serão 200 pulseiras de edição limitada confeccionadas por um designer de automóvel usando o pó liberado durante um teste de curvas feito com o modelo de 612 cavalos de potência.

As pulseiras podem ser adquiridas na loja MB Collection do Salão do Automóvel ou no e-commerce da loja em sistema de pré-venda, ao custo de R$ 998,00.

A campanha para divulgação do acessório especial foi idealizada pela F/Nazca Saatchi & Saatchi (agência que atende a montadora através da operação Publicis Emil). Confira: