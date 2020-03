Mercado Livre muda logo por causa de coronavírus

A plataforma de e-commerce Mercado Livre mudou temporariamente sua identidade visual em meio à pandemia de coronavírus.

Desse modo, a empresa para de ilustrar sua marca com um aperto de mãos e muda para um encostar de cotovelos. A imagem acompanha a frase “Juntos. De mãos dadas, ou não”.

A iniciativa surge para incentivar que as pessoas evitem contato físico e, consequentemente, a disseminação do coronavírus. A ação também busca orientar as pessoas a não comprar além do necessário.

O Mercado Livre criou uma página com orientações sobre o processo de entrega dos produtos. Entre as recomendações estão: manter distância de pelo menos 1 metro do entregador e higienizar as mãos depois de receber e abrir a embalagem.