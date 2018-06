MEC tira sarro da Alemanha e muita gente não entende nada

Parafraseando o comentarista da Globo, Roger Flores, as redes sociais de algumas páginas oficiais do governo hoje “são anfíbias”. São o quê? Sim, isso mesmo, a comunicação de órgãos oficiais é cada vez mais híbrida.

Após o sucesso no Facebook de páginas estatais como a Prefeitura de Curitiba, outros endereços perceberam que dá para falar de assuntos sérios e descontrair nas mídias sociais. Caso recente é a fanpage do Estado do Rio Grande do Sul que também escolheu ir por esse caminho e tem rendido bons índices de engajamento.

Diante dessa mudança no posicionamento de alguns segmentos políticos, o Ministério da Educação também altera a forma do MEC conversar com o público e cria uma postagem que rendeu uma repercussão surpreendente para a página.

Com postagens que não passam de algumas dezenas de reações, a “trollagem” da instituição pensada para brincar com a derrota por 2 a 0 da Alemanha contra a Coreia do Sul e anunciar as datas do Enem deste ano renderam quase 30 mil reações em apenas 16 horas.

Com 20 mil compartilhamentos, milhares de seguidores questionam se a ação é válida ou tira o rigor esperado de um órgão deste tipo. Confira abaixo o post completo e diga em nossos comentários o que achou da publicação:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.