McDonald’s lança inédito veggie burger no Brasil

São Paulo – A partir do dia 8 de novembro, o menu brasileiro do McDonald´s contará com duas novidades: o McVeggie e Duplo Veggie, que não levam carne.

No lugar, entra em cena o queijo coalho empanado, acompanhado de molho de pimenta biquinho, cebola caramelizada, alface crespa, tomate, cenoura ralada e maionese no pão tipo brioche. Segundo a rede de fast food, os novos sanduíches são uma resposta às demandas dos clientes e às mudanças no hábito de consumo.

Como os lançamentos integram a plataforma Signature, linha premium da marca, eles estarão disponíveis por tempo limitado em todos os restaurantes do McDonald’s no Brasil. Se vão continuar no menu, é algo que vai depender da recepção dos consumidores, diz a empresa em primeira mão ao site EXAME:

“Nesse momento optamos por uma receita lactovegetariana mais indulgente, que as pesquisas indicaram ser o desejo do nosso cliente. Mas pode ter certeza de que estamos sempre pesquisando novos sabores, composições e opções para tornar a marca ainda mais democrática. Quanto à perspectiva de torná-la fixa é algo que somente o tempo e o comportamento do consumidor vai dizer”.

No país do churrasco, é crescente o número de pessoas que tem buscado reduzir ou mesmo abandonar o consumo de carne. Pesquisa Ibope divulgada no começo do ano indicou um aumento de 75% no número de pessoas que se declaram vegetarianas no Brasil em relação a 2012.

Embora seja sua primeira investida para agradar novos paladares por aqui, o McDonald´s já lançou versões veganas (sem nada de origem animal) em outros países, como Finlândia e Suécia, e que se tonaram opções fixas no cardápio. Por aqui, ainda não há perspectiva de lançamento de uma versão vegana, mas a marca afirma que “está sempre aberta para novidades e avaliando opções”.