McDonald’s lança SmokeHouse, novo sanduíche da linha Signature

São Paulo – O McDonald’s Brasil apresenta em 19 de fevereiro o seu novo sanduíche da linha Signature, a plataforma de lanches premium do restaurante.

A novidade é o SmokeHouse: pão tipo brioche, dois hambúrgueres, queijo Ementhal, molho Honey Mustard, cebola empanada frita, cebola caramelizada, bacon e geleia de bacon, com sabor levemente defumado.

A notícia foi passada em primeira mão ao site EXAME.

Com esse lançamento, a marca completa três anos de inauguração da linha Signature, que marcou uma nova era para o restaurante e que começou com a criação do hambúrguer ClubHouse.

Confira:

Smoke House: lançamento do McDonald’s no Brasil para sua linha Signature Smoke House: lançamento do McDonald’s no Brasil para sua linha Signature

Investimentos

Os sanduíches da linha Signature, artesanais e mais elaborados, com preços maiores que os outros lanches da casa, já representam 20% das vendas do McDonald’s. Seu sucesso dobrou em três anos, de 2016 para cá.

Segundo revelou à EXAME João Branco, Diretor de Marketing do McDonald’s Brasil, em 2016, poucos meses após a criação da linha Signature, a participação nas vendas era de 10%.

“Logo no início do lançamento da linha Signature a aceitação do público foi muito boa e nos possibilitou trazer novas opções”, explica João Branco.

O menu premium da rede também conta com lanches como ClubHouse com carne, ClubHouse com frango empanado, McVeggie, Duplo Veggie, McPicanha e Duplo Picanha.

“Com a inclusão da linha Signature, oferecemos uma nova opção para quem já tem seu sanduíche clássico favorito, e também atraímos o consumidor que busca novidades no mercado de hambúrgueres”, completa Branco.

O sucesso da linha Signature nesses três anos vai, aparentemente, na contramão da realidade do mercado. Em anos de grave crise econômica e desemprego no País, era de se imaginar que os consumidores buscariam opções mais baratas ao comer fora de casa. Teoricamente, olhariam mais para as ofertas do dia e menos para a linha premium. O crescimento exponencial do segmento nos restaurantes da marca mostra o oposto: há espaço para lanches um pouco mais caros, mas com diferenciais e novidades.

“O segredo desse sucesso foi ter ficado ao lado do consumidor no momento da crise e oferecer a ele um produto de qualidade e por um valor acessível. Na contramão do segmento, que em sua grande maioria manteve preço, mas reduziu drasticamente a qualidade, o McDonald’s deixou intactos todos os seus produtos clássicos e, ainda, acolheu o cliente que queria consumir um produto premium”, analisa Branco.

A marca revela que a criação da linha premium teve de se provar válida: no início, foi vista com descrença pelo mercado, que não confiava em seu sucesso. Hoje, é vista como assertiva e inovadora.

O McDonald’s, para a criação da linha Signature, estava de olho em uma forte tendência no mercado gastronômico brasileiro nos últimos anos: a grande popularização das hamburguerias gourmet e da comida de rua, principalmente os food trucks.

“Sendo o McDonald’s um dos inventores do conceito de hambúrguer que conhecemos hoje, a marca deveria não só participar desse movimento, mas também voltar a ditar tendência”, diz Branco.

Sobremesas

Além do novo SmokeHouse, o McDonald’s lança duas novas sobremesas para aproveitar o verão brasileiro e a busca por sorvetes: o McFlurry com Leite Moça e pedaços de Kit Kat; e o McColosso com Kit Kat.

Confira:

McFlurry KitKat com Leite Moça: lançamento do McDonald’s Brasil McFlurry KitKat com Leite Moça: lançamento do McDonald’s Brasil