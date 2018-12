McDonald’s lança sanduíche com 10 fatias de bacon

São Paulo — A partir do dia 3 de janeiro, chega em toda a rede de fast food McDonald’s o McNífico com dez fatias de bacon.

Com a maior combinação de ingredientes clássicos da rede, ele é composto por dez fatias de bacon, hambúrguer feito com carne 100% bovina, cebola, queijo derretido, tomate e um trio de molhos.

Outra novidade é uma versão do Grand McNífico Bacon, um releitura do sanduíche já conhecido, mas com dois andares. Continuam no cardápio McFritas Cheddar Bacon e o tradicional McNífico Bacon com três fatias.

Os lançamentos ficam nas 930 lojas por tempo limitado.