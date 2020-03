McDonald’s lança sanduíche Big Tasty com três tipos de queijo

São Paulo — A rede de fast food McDonald’s acaba de lançar uma nova versão do sanduíche Big Tasty: o Big Tasty Turbo Queijo.

A novidade já disponível em restaurantes de todo o Brasil conta com pão, carne, cebola, alface americana, tomate, molho tasty e três diferentes tipos queijos: creme de muçarela, duas fatias de cheddar e duas fatias de emental.

“O novo Big Tasty Turbo Queijo é uma criação que pretende satisfazer os consumidores que amam sanduíches gigantes”, diz João Branco, diretor de marketing do McDonald’s Brasil.

A empresa, junto com a agência DPZ&T, preparou uma campanha com filme para TV, filmes para o digital, ação especial de McDelivery, material de ponto de venda, mídia exterior e desdobramentos com influenciadores, teaser, stories, filtros, posts, além de desafios no TikTok.

“Queremos lançar o Big Tasty Turbo Queijo da maneira mais envolvente possível”, afirma Branco.

O preço médio sugerido do sanduíche é de 30,90 reais e 32,90 reais na McOferta Média. A venda é por tempo limitado.