McDonald’s lança McShake Alpino e McFlurry Alpino com Leite Moça

A partir do dia 16 de janeiro, todos os McDonald’s do Brasil verão novidades na plataforma de sobremesas: McShake Alpino e McFlurry Alpino com Leite Moça. Além disso, os clientes também poderão saborear novamente as Batatas Rústicas, que já estão de volta ao cardápio desde a semana passada (10).

O McFlurry Alpino com Leite Moça é composto pelo mix de baunilha, pedaços do chocolate Alpino e uma calda de Leite Moça, a partir de R$7,90. Já o McShake Alpino é uma combinação de leite, chocolate em pó Alpino e o mix de baunilha, a partir de R$9,50.

Já as Batatas Rústicas poderão ser adquiridas a parte, por R$ 9,50, ou substituir as McFritas como acompanhamento da McOferta por mais R$ 2,50.

O movimento dá continuidade à estratégia da rede de fast food ao fechar parcerias com diversas marcas e tentar surpreender o público por meio de sua oferta de sobremesas, um dos destaques na temporada de verão.

Este texto foi publicado originalmente no Adnews.