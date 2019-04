McDonald’s lança cinco novas versões do Big Mac no mercado brasileiro

São Paulo – A partir de hoje (11), consumidores do McDonald’s não encontrarão o clássico Big Mac sozinho. Além do carro-chefe da rede de fast food, os brasileiros vão encontrar outras cinco “versões” do Big Mac, os “Novos Big”.

Os “Novos Big” são lanches inspirados no Big Mac, segundo a marca. Os ingredientes são inusitados e fogem do padrão da rede: mostarda de cerveja, pepperoni e molho sabor whisky são alguns que se destacam em meios aos itens mais tradicionais.

Segundo a marca, é a primeira vez em sua história que cinco lanches são lançados ao mesmo tempo. O preço sugerido será de R$ 28,90 na McOferta Média. Eles ficam no cardápio por tempo limitado.

Os Novos Big são, segundo a descrição da empresa:

Big Fire: pão especial, dois hambúrgueres, molho pimenta biquinho, cebola, alface, queijo emmental, tomate e bacon.

Big Malt: pão especial, dois hambúrgueres, mostarda de cerveja, cebola crispy, alface, queijo emmental e bacon.

Big Four: pão, quatro hambúrgueres, pepperoni, maionese defumada, cebola crispy, mix folhas e queijo cheddar.

Big Beef & Chicken: pão, duas proteínas – sendo uma de carne e uma de frango, maionese, cebola caramelizada, alface, tomate e queijo cheddar.

Big Bourbon: pão, dois hambúrgueres, molho sabor whisky, molho cheddar melt, cebola crispy, picles e bacon.

João Branco, Chief Marketing Officer do McDonald’s no Brasil, disse à EXAME que ninguém melhor que o McDonald’s para fazer versões de seus próprios sucessos, “enquanto outros tentam copiar”, diz. “Já que todo mundo quer nos copiar, resolvemos entrar na onda e copiar também. Só que bem feito”.

“A campanha de marketing desta linha seguirá um tom leve, que brincará com versões musicais, fazendo alusão aos programas de competição com cantores e bandas”, diz João.

Mais elaborados e com ingredientes mais indulgentes, os lançamentos fazem parte da estratégia da marca no Brasil de colocar lanches mais “gourmet” no cardápio, com preço mais elevado, buscando atrair consumidores diante da onda das hamburguerias gourmet que dominou São Paulo e outras cidades. Um cliente pode encontrar um hambúrguer barato e tradicional, mas também pode buscar a opção premium. A linha Signature é o carro-chefe dessa estratégia.

“Podemos dizer que a linha dos ‘Novos Big’ é um ‘meio termo’ entre as ações promocionais que o McDonald’s vem desenvolvendo e as inovações da linha Signature. Faz parte da estratégia da rede trazer um cardápio cada vez mais democrático”, explica.

Confira: