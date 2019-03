McDonald’s inverte seu famoso logo para Dia da Mulher

São Paulo – O logo da rede de fast food McDonald’s é um dos mais reconhecidos do mundo. Basta ver o M dourado (Arcos Dourados, oficialmente) que as pessoas já sabem do que se trata.

Hoje (8), no Dia Internacional da Mulher, a marca nos Estados Unidos resolveu aproveitar a força do seu logo para passar uma mensagem poderosa.

Na cidade de Lynwood, na Califórnia, um restaurante inverteu seu logo, transformando o M em W (de “woman”, “mulher” em inglês).

Executivos da empresa também mudaram o logo, de M para W, em suas contas no LinkedIn. Junto, a marca divulgou a hashtag “#BetterTogether” (“Melhor Juntos”).

Mudar o logo de uma loja física foi um passo além do que a marca fizera em 2018, quando inverteu o logo em 8 de março em suas redes sociais. A marca sofreu críticas de consumidores por causa da mudança naquele ano, mas não deu muita atenção. Para 2019, ampliou a campanha e reforçou a mensagem.

A ideia da marca é criar um debate sobre a importância da igualdade e da inclusão no ambiente de trabalho. Nos EUA, a empresa anunciou um programa junto da mudança temporária de logo.

O programa pretende, até 2023, aumentar a representação de mulheres na empresa, aumentar oportunidade de carreira para mulheres e trabalhar perto de franqueados e fornecedores para promover a igualdade de gênero.