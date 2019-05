McDonald’s inaugura menor loja do mundo (só para abelhas)

São Paulo – O McDonald’s “inaugurou” na semana passada a sua menor loja do mundo. É tão pequena que nenhum ser humano consegue adentrá-la. Apenas abelhas são bem-vindas.

A mini loja é na verdade uma colmeia construída pela rede para abrigar milhares de abelhas, em investida para alertar sobre o desaparecimento desses insetos polinizadores.

Apesar de suas dimensões diminutas, ela inclui uma versão reduzida de todos os aspectos de uma filial da rede de fast-food, como os arcos dourados e drive-thru na fachada.

O pequeno restaurante foi encomendado pelo McDonald’s na Suécia, como parte de um campanha para estimular a criação de espaços favoráveis para a multiplicação dos insetos nas cidades. Alguns restaurantes da rede no país instalaram colmeias em seu telhado.

Apelidado de McHive, ele foi concebido pela agência de publicidade escandinava Nord DDB – que também lançou um vídeo dos bastidores de sua construção.

O clipe mostra artesãos trabalhando em detalhes minuciosos para replicar todos os aspectos de um restaurante McDonald’s em tamanho real com incrível precisão.

Mais franqueados em todo o país estão se unindo à causa e também começaram a substituir a grama em torno de seus restaurantes por flores e plantas que são importantes para o bem-estar das abelhas, segundo a agência.

“Temos muitos franqueados dedicados que contribuem para o nosso trabalho de sustentabilidade, e é bom podermos usar nosso tamanho para ampliar uma ideia tão grande quanto as colmeias nos telhados”, disse Christoffer Rönnblad, diretor de marketing do McDonald’s na Suécia, à Adweek.

A apicultura urbana tem ganhado força nos últimos anos em cidades como Melbourne, Paris e Londres, tendência que pega carona no crescimento dos telhados verdes, que ajudam a reter água da chuva, melhoram o clima do edifício e a qualidade do ar.