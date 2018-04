McDonald’s começa a oferecer refil de refrigerante nos restaurantes

São Paulo – Os consumidores ávidos do Burger King estão acostumados com o refil sem limite de refrigerante nos restaurantes da marca. O McDonald’s promete, agora, o mesmo refil.

Quer dizer, o refil de refrigerante da marca, que começou nessa semana em restaurantes selecionados e vai até 31 de dezembro, não é tão livre e “à vontade” igual ao do concorrente Burger King.

Neste, é só pegar o copo entregue pelo atendente e depois tomar refrigerante quantas vezes quiser, indo se servir direto na máquina.

Já no caso do McDonald’s, a coisa será bem diferente. Além do limite de data e restaurantes, o consumidor terá direito a apenas um refil, ao apresentar a nota fiscal no balcão. Além disso, o refil deverá ser pedido em, no máximo, trinta minutos.

Outro diferencial será o preço. No Burger King, o copo de refrigerante tem o mesmo preço. O cliente decide se vai tomar uma ou dez vezes. No McDonald’s, o copo com opção de refil custará mais caro: 10,90 reais (a versão de 500mL). O mesmo copo sem opção de refil sairá por 8,90 reais.

Os copos de 300mL e 700mL não participarão da opção refil, assim como as compras pelo delivery.

A marca usou Neymar e um tweet sobre “refris” para divulgar a novidade: