McDonald’s Brasil faz parceria inédita com Nutella

São Paulo – O McDonald’s Brasil divulga oficialmente, nos próximos dias, uma parceria inédita com a Nutella.

A marca vai incluir três itens com Nutella em seu cardápio em meados de dezembro.

A informação foi obtida com exclusividade por EXAME.

As novidades vão para o cardápio do McCafé, do café da manhã da rede e do cardápio tradicional.

No McCafé, será um pão de queijo com recheio de Nutella.

Nos restaurantes que servem café da manhã até as 11h, a novidade será pão quentinho com creme Nutella.

Já no cardápio de sobremesas, a novidade será a Tortinha Delice de Banana: recheio de banana e podendo vir acompanhada de complementos como cobertura de Nutella, creme de baunilha e farofa de paçoca.

Antes do Brasil, somente na Itália o McDonald’s tinha feito uma parceria com a Nutella.